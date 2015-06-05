Двукратный чемпион Украины по баскетболу БК "Киев" прекратил свое существование - президент ФБУ

Баскетбольный клуб "Киев" уже фактически прекратил свое существование, сообщает Basket.com.ua со ссылкой на президента Федерации баскетбола Украины Михаила Бродского.

По словам руководителя ФБУ работники клуба уже пытаются трудоустроиться на новом месте.

БК «Киев» был основан в 1999-м году Олимпийским чемпионом Сеула-1988 одним из лучших баскетболистов в истории Украины Александром Волковым. Клуб был одним из ведущих в Украине в начале 2000-x годов.

В 2000 и 2005 годах БК "Киев" выигрывал чемпионат Украины, а в 2007 - Кубок Украины.

Ранее в СМИ сообщалось, что всего пять клубов готовы сыграть в следующем сезоне в Суперлиге. Это - «Будівельник», «Днепр», «Химик», МБК «Николаев» и «Черкаські Мавпи».