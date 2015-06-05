Игрок "Шахтера" Коста: Пенальти – это лотерея, где просто нужна удача

Бразильский легионер донецкого "Шахтера" Дуглас Коста считает, что в финальном матче Кубка Украины против "Динамо" его команде просто не хватило удачи, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

"Сегодня от нашей команды остались хорошие впечатления. Мы сыграли очень хорошо, особенно в первом тайме, создали много моментов. А пенальти… Это лотерея, которая не зависит ни от меня, ни от других футболистов, ни от кого бы то ни было. Нам просто нужна была удача. Поэтому хочу поздравить «Динамо». Они действительно заслужили эту победу в серии одиннадцатиметровых. Но мы будем продолжать бороться и, надеюсь, в следующем сезоне станем номером один!", - отметил Коста.

На вопрос поддержали ли тех, кто не реализовал пенальти, бразилец заверил: "Конечно, поддержали! Мы же одна команда! С каждым могло такое произойти: сегодня не забиваешь ты, завтра – кто-то другой. И попросили их не расстраиваться".

А на вопрос о причинах не реализованных пенальти ответил: "Иногда такое случается. Трудно, конечно, отвечать за другого человека".

Как сообщал УНИАН, в финальном матче Кубка Украины по футболу киевское "Динамо" переиграло донецкий "Шахтер" в серии пенальти - 0:0 (5:4).