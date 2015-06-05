Форвард "Динамо" Ярмоленко: команде удалось победить благодаря игре Шовковского

Об этом говорится в сообщении на сайте киевского клуба. "Я понимаю, почему игроки "Шахтера" расстроены - команда пять лет подряд выигрывала все в Украине. Теперь пусть дадут нам немного порадоваться. Честно говоря, мне не верилось, что нам удастся выиграть, ведь у донетчан был гандикап в два мяча, но у нас есть Саша Шовковский!", - подчеркнул игрок.

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Другой игрок киевского клуба - хорватский защитник Домагой Вида отметил, что команда провела великолепный сезон. "Сергею Реброву удалосьнайти подход к игрокам. Ему удалось выбрать правильную тактику. Он много с нами общается, мы доверяем друг другу. Вместе с этим закономерно пришли и результаты", - сказал игрок.