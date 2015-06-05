"Динамо" vs "Шахтер" - финал финалу рознь

В четверг состоялся заключительный матч украинского футбольного сезона 2014/15, в котором киевское «Динамо» в финале Кубка Украины в драматичной игре одолело донецкий «Шахтер» в серии пенальти.

Финалы бывают разные. Бывают такие, как неделю назад в Варшаве, в решающем противостоянии Лиги Европы «Днепр» - «Севилья». Яркие, запоминающиеся, с массой голевых моментов и, собственно, самими голами. А бывают такие, как вчера вечером в Киеве. И если финалы, подобные варшавскому, крайне редки, практически из ряда вон выходящий случай, то киевский смотрелся намного привычнее. Такой себе классический финал. Да и каким может быть противостояние «Динамо» - «Шахтер», если не классическим…

Сложилось такое впечатление, что вчерашний матч в Киеве стал своеобразным продолжением недавнего матча между этими командами в рамках Премьер-лиги во Львове, основное время которого также завершилось вничью со счетом 0:0. А, учитывая осенний матч первого круга, который киевляне выиграли со счетом 1:0, можно констатировать, что голы в противостоянии лидеров украинского клубного футбола, становятся большой редкостью. Команды все больше предпочитают в очных встречах закрытый футбол, игру без излишеств, нацеленную строго на результат. Да и с пенальти, как оказалось накануне, поражать ворота друг друга оппонентам ой как непросто.

Как и в матче чемпионата во Львове, это было противостояние двух абсолютно равных команд. И после кубкового финала можно констатировать, что тот отрыв в 10 очков, который получился у «Динамо» в итоговой таблице чемпионата УПЛ, совсем не говорит о разном уровне команд. Скорее, он говорит о разных условиях, в которых сейчас находятся команды. Если «Шахтер» все матчи сезона провел на выезде (в гостях или на нейтральных полях), то киевляне даже некоторые номинально гостевые матчи проводили в родных стенах. Да и кубковый финал, в котором формально нет хозяев, был домашним, конечно же, для «Динамо». И разница в таблице во многом выплыла из этих обстоятельств. Еще раз повторюсь – как мы убедились вчера вечером, разницы в уровне между командами нет никакой.

На поле «Олимпийского» во главу угла был поставлен результат, а красота футбола отошла не то что на второй или третий-четвертый – далеко-далеко, на самый задний план. О футбольной «красоте» в этот вечер не думал никто. А, пожалуй, самым запоминающимся эпизодом финала стало окровавленное лицо игрока «Шахтера» Александра Кучера, не доигравшего даже до конца первого тайма. Его вид после столкновения в своей штрафной с игроками «Динамо» потряс даже видавшего всякое в этом футбольном мире Мистера Луческу.

Вместе с тем, реализуй команды хотя бы половину из своих моментов, то ни о каких «нулях» на табло по итогам 120 минут не могло быть и речи. Статистика показывает, что по моментам было 5:4 в пользу «Динамо». Хотя, на глаз, моментов было поровну у обеих команд. Ничья – закономерный результат финала, но она вполне могла быть и не нулевой.

А вот потом…

В серии пенальти «Динамо» всегда будет считаться фаворитом, пока ворота этой команды защищает Александр Шовковский. И тут уже совершенно не важно, сколько лет ветерану «Динамо». Либо 23, как это было в квалификации Лиги чемпионов против чешской «Спарты» в 1998-м, либо 31, как это было во время ЧМ-2006 в Германии (игра 1/8 финала против Швейцарии), либо 40, как вчера. Просто, пенальти всегда были сильной стороной СаШо. И об этом хорошо знают не только болельщики «Динамо», но и сами бьющие игроки команды-соперницы. Вот и «Шахтер» накануне не забил целых три пенальти из семи. Весьма редкий и показательный случай для команды, славящейся, прежде всего, своей атакой.

И еще… Единственный, кто мог испортить этот вечер-праздник и таки, под конец, испортил его – это был 12-й игрок «Динамо». Самые оголтелые фаны, молодчики, устраивавшие беспорядки на матчах Лиги Европы с «Генгамом» и «Эвертоном», те, из-за которых основная часть болельщиков едва не лишилась возможности увидеть вживую в четвертьфинале еврокубка противостояние «Динамо» и итальянской «Фиорентины», накануне вновь напомнили о себе. Они едва не сорвали матч в решающий момент серии пенальти, а затем минут двадцать не давали начать церемонию награждения победителей и финалистов, выбежав на футбольное поле.

Пришлось прибегнуть к услугам вице-президента УЕФА и капитана «Динамо», чтобы все-таки утихомирить разбушевавшуюся толпу. К счастью, в этот раз удалось. Но ведь с каждым таким разом они выходят из-под контроля все больше и больше.

Диктор по стадиону неоднократно напоминал: арена и клуб могут подвергнуться суровым санкциям. А стадионов (тем более, таких ультрасовременных, отвечающих всем требованиям и стандартам УЕФА, как «Олимпийский») у нас раз-два и обчелся. «Донбасс-Арену» в списке действующих отечественных стадионов мы вряд ли скоро увидим. Что же получается? Играть на выселках? Или все-таки браться за ум?

К счастью, испортить основную часть праздника, непосредственно матч, эти бравые ребятушки не успели. И впечатление осталось, в основном, от игры команд. Отличное впечатление, кстати. Побольше бы таких игр в новом сезоне. Уже через каких-то полтора месяца.

Кирилл Стадниченко