Шовковский провел 600-й матч в футболке "Динамо"
10:23, 05 июня 2015Спорт
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Финальный матч Кубка Украины сезона-2014/15 против донецкого "Шахтера" стал юбилейным для вратаря "Динамо" Александра Шовковского.
Александр Шовковский установил новый рекорд "Динамо" / ua-football.com
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба. Голкипер команды достиг феноменального по футбольным меркам показателя - 600 матчей в составе "Динамо".
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Всего в форме "Динамо" Александр Шовковский провел 400 матчей в чемпионате Украины, 58 - в Кубке Украины, 7 - в Суперкубке и 135 - в европейских кубках.
Свой первый матч в составе киевского клуба Александр Шовковский провел 6 марта 1994 года.
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