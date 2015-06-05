Шовковский провел 600-й матч в футболке "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба. Голкипер команды достиг феноменального по футбольным меркам показателя - 600 матчей в составе "Динамо".

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Всего в форме "Динамо" Александр Шовковский провел 400 матчей в чемпионате Украины, 58 - в Кубке Украины, 7 - в Суперкубке и 135 - в европейских кубках.

Свой первый матч в составе киевского клуба Александр Шовковский провел 6 марта 1994 года.