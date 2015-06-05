Игрок "Динамо" Драгович: "Это было лучшее завершение сезона"
10:10, 05 июня 2015Спорт
536
Победа киевского "Динамо" в финале Кубка Украины - лучшее завершение сезона для команды.
Драгович доволен итогом сезона / facebook Aleksandar Dragović
Об этом на своей странице в соцсети написал защитник "Динамо" Александар Драгович.
Читайте такжеРебров: радость победы омрачило поведение болельщиков после матча
"Это была драматическая и интенсивная игра со счастливым для нас концом. Лучшее завершение длинного сезона", - отметил игрок.
Как сообщал УНИАН, вчера поздно вечером на НСК "Олимпийский" киевскому "Динамо" удалось вырвать победу у "Шахтера" по итогам серии пенальти со счетом 5:4.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter