Фанаты выставили на продажу кусок от сломанных после победного матча "Динамо" ворот (фото)

Об этом сообщил в Facebook руфер Мустанг

"Не удержался. Для тех, кто не смотрит. Финал чемпионата Украины по футболу, серия пенальти. Динамо проигрывало Шахтеру, но вырвали победу 5-4. Тысячи болельщиков выбежали на поле, поломали ворота и вот уже куски перекладины выставляют на продажу", - прокомментировал Мустанг выставленный им скан объявления.

Напомним, после победы «Динамо» тысячи фанатов выбежали на поле и сломали ворота, разобрав перекладину на сувениры. Кроме того, они помешали проведению церемонии награждения после матча. Все это происходило на протяжении 15 минут.

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Стоит отметить, что еще во ремя серии пенальти игра едва не была прервана, когда фанаты выбежали на беговые дорожки. Тем не менее арбитр игры Юрий Можаровский принял решение продолжить матч.

Как сообщал УНИАН, в финале Кубка Украины "Динамо" обыграло "Шахтер" в серии пенальти - 0:0 (5:4).