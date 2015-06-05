Ребров: радость победы омрачило поведение болельщиков после матча

Как сообщает Football.ua, на вопрос о серии послематчевых пенальти главный тренер киевского "Динамо" ответил: "Была вера, я знаю Сашу, первый он не угадал, но я знал, что он угадает и возьмет. У меня была вера, у некоторых игроков 50% ушло. После плей-офф против Швейцарии я верил на 100% в Сашу".

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Также Сергей Ребров рассказал, что посоветовавшись, пенальти бить пошли те игроки, которые смогли взять эту ответственность.

На вопрос отказывался ли кто-то из игроков пробить, главный тренер ответил: "Нет. Бельханда и Драгович решали между собой и в конце концов каждый пробил".

Также прозвучал вопрос о том, омрачило ли триумф событие после игры.

"Это неприятно. После матча должна праздновать команда, а болельщики – поддерживать. Радости не было после игры, это ненормально. Если мы хотим жить в Европе, то это неправильно. Перед "Днепром" я лично просил болельщиков не выбегать. Для меня это ненормально. Я надеюсь, болельщики переосмыслят", - подытожил Сергей Ребров.