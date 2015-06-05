ФИФА заплатила Ирландии за ошибку судьи, чтобы избежать апелляции

07:27, 05 июня 2015
Спорт
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ФИФА заплатила Ирландской футбольной ассоциации 5 млн евро ($5,6 млн) в ходе отборочного этапа Чемпионата мира в 2010 году, чтобы Дублин не подавал на организацию в суд.

nbcnews.com

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации, передает Би-би-си. Как отмечают в Дублине, судьи знали, что в отборочном матче Ирландия-Франция нападающий французской сборной Тьерри Анри забил гол рукой, что является грубым нарушением правил игры.

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Тем не менее, Франции тогда засчитали победу, а ФИФА выплатила "компенсацию" ирландцам, чтобы те не подавали жалобу в суд, на что имели законные основания.

Напомним, крупнейший скандал вокруг ФИФА разгорелся 27 мая, когда швейцарские полицейские арестовали в одном из фешенебельных отелей Цюриха семь высокопоставленных футбольных функционеров по запросу США. Арестованных подозревают во взятках и отмывании миллионов долларов.

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