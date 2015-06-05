Луческу не пришел на послематчевую пресс-конференцию

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу на регламентную пресс-конференцию так и не пришел, сообщает dynamo.kiev.ua.

Как позже выяснилось, сразу после окончания церемонии награждения румынский тренер спешно покинул «Олимпийский».

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