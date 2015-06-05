Луческу не пришел на послематчевую пресс-конференцию
03:09, 05 июня 2015Спорт
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Тренер "Шахтера" не появился на послематчевой пресс-конференции после проигрыша своей команды в финале Кубка Украины.
Луческу не пришел / shahta.org
Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу на регламентную пресс-конференцию так и не пришел, сообщает dynamo.kiev.ua.
Как позже выяснилось, сразу после окончания церемонии награждения румынский тренер спешно покинул «Олимпийский».
Читайте такжеКиевское "Динамо" выиграло в фантастическом финале Кубка УкраиныРанее УНИАН сообщал, что защитник "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал игру своей команды в финале Кубка Украины и рассказал о планах на будущее.
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