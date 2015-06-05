Срна: некоторые футболисты могут уйти из "Шахтера"

Защитник «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал телеканалу Футбол 2 поражение своей команды в финале Кубка Украины, сообщает UA.Футбол.

«У нас было преимущество в два пенальти. Но пенальти – это лотерея. Поздравляю свою команду, которая билась 120 минут, и поздравляю «Динамо» с победой в Кубке. Была прекрасная атмосфера. «Шахтер» хорошо играл, «Динамо» хорошо играло. Получилось хорошее дерби. «Шахтер» был рядом, чтобы выиграть Кубок, но не получилось», - отметил футболист.

Также Срна отметил игру вратаря киевлян Александра Шовковского и выразил надежду, что удача вернется к «Шахтеру» в следующем сезоне. «Шовковский хорошо отбивал. Это футбол, это пенальти. Надеюсь, в следующем году удача будет на нашей стороне. Я сказал в раздевалке, что был тяжелый сезон, была тяжелая ситуация, что были рядом с трофеем, но не получилось, это футбол.»

Читайте также"Динамо" празднует победу: видео из раздевалки командыЗащитник «Шахтера» также сообщал, что «надо сделать выводы, надо смотреть вперед, надо сделать хорошие приобретения. Некоторые футболисты, наверное, уйдут, надо усилить "Шахтер". Это будет решать президент и тренер клуба».

Ранее УНИАН сообщал, что на столичном НСК "Олимпийский" завершился финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" в серии пенальти со счетом 5:4.