Ребров о Шовковском: я всегда верил в Сашу

По словам тренера, он продолжал верить в победу и после того, как двое динамовцев не смогли забить в серии послематчевых пенальти.

«Была конечно вера. Я знаю Сашу, я с ним вместе бил пенальти на чемпионате мира. Я всегда в него верил. У меня стопроцентов была вера», - отметил Ребров.

Также Сергей Ребров сообщил, что команда тренировала пенальти перед матчем, но никто не мог предположить, кто останется на поле к тому времени. Никаких трудностей с настроем футболистов на матч с Шахтером не было.

Помимо этого, Ребров назвал нерпиятным поведение болельщиков, которые выбежали на поле после матча и мешали игрокам.

«Я считаю, что после матча должна праздновать команда на поле, и болельщики их поддерживать. А сейчас какой-то радости не было после матча, потому что толпа людей, которая не давали ничего тебе – это «огромная радость», и болельшики должны были это видеть. Я думаю это не нормально. Если мы хоти жить в Европе, это неправильно», - заявил Ребров.

Ранее УНИАН сообщал, что на столичном НСК "Олимпийский" завершился финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" в серии пенальти со счетом 5:4.