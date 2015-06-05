"Динамо" празднует победу: видео из раздевалки команды
01:46, 05 июня 2015Спорт
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В интернете появилось видео празднования футболистов киевского "Динамо" победы в матче Кубка Украины.
instagram.com/aleksandrshovkovskyi
Футболисты Киевского "Динамо" празднуют завоевание Кубка Украины и победу в Чемпионате.
Ранее УНИАН сообщал, что на столичном НСК "Олимпийский" завершился финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" в серии пенальти со счетом 5:4.
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