"Динамо" празднует победу: видео из раздевалки команды

В интернете появилось видео празднования футболистов киевского "Динамо" победы в матче Кубка Украины.

Футболисты Киевского "Динамо" празднуют завоевание Кубка Украины и победу в Чемпионате.

Ранее УНИАН сообщал, что на столичном НСК "Олимпийский" завершился финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" в серии пенальти со счетом 5:4.

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