Вратарь "Динамо" Шовковский: Я верю в победу до финального свистка

Вратарь и капитан киевского "Динамо" Александр Шовковский подвел итог финального матча Кубка Украины против "Шахтера" в эфире телеканала "Футбол 1".

"Я всегда верю в победу до финального свистка. Даже несмотря на отставание в срии пенальти в два гола. Верю в свою команду. Ребята молодцы, боролись до конца. Мы должны были еще раз доказать, что мы сильнейшие в этом сезоне в Украине. И мы доказали это. Спасибо!" - заявил Шовковский.

Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Шахтер" завершился победой киевлян в серии пенальти - 0:0 (5:4).