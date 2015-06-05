Фанаты "Динамо" устроили беспорядки на поле "Олимпийского" после финала Кубка Украины

На НСК "Олимпийский" происходят беспорядки после окончания финального матча Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер".

Фанаты выбежали на поле, топчут газон и сломали ворота, разобрав перекладину на сувениры. Кроме того, они мешают проведению церемонии награждения после матча. Все это происходит на протяжении 15 минут.

На поле вышел экс-президент ФФУ Григорий Суркис, пытаясь успокоить болельщиков, но его слова не возымели действия на фанатов. Также на поле пытается успокоить болельщиков капитан "Динамо" Александр Шовковский.

Диктор по стадиону постоянно напоминает о санкциях, которые могут последовать в отношении столичного клуба и стадиона из-за поведения болельщиков.

Стоит отметить, что еще во ремя серии пенальти игра едва не была прервана, когда фанаты выбежали на беговые дорожки. Тем не менее арбитр игры Юрий Можаровский принял решение продолжить матч.

Как сообщал УНИАН, в финале Кубка Украины "Динамо" обыграло "Шахтер" в серии пенальти - 0:0 (5:4).