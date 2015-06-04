Киевское "Динамо" выиграло в фантастическом финале Кубка Украины

На столичном НСК "Олимпийский" завершился финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" в серии пенальти со счетом 5:4.

Игра проходила в острой и упорной борьбе, но, в основное время и в овертайме ни одна из команд не сумела добыть преимущества.

По ходу серии пенальти "Шахтер" выигрывал со счетом 3:1, но вратарь киевлян Александр Шовковский сумел отбить два удара подряд, а затем парировал и пенальти в исполнении Александра Гладкого. Этот момент стал решающим в матче.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, "Динамо" в нынешнем сезоне сделало дубль, завоевав золото чемпионата и Кубок Украины.