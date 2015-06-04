ФЛАУ не давала разрешения на переход крымских легкоатлетов в сборную России

Руководство Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) не давало разрешения на переход семерых крымских легкоатлетов в состав сборной России, сообщали УНИАН в пресс-службе ФЛАУ.

В сообщении подчеркивается: "Соглашение между ФЛАУ и ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики) существует, однако деньги от ВФЛА на данный момент не поступали вообще. Поэтому разрешение на выступление атлетов за сборную России ФЛАУ еще не предоставляла".

Сумма компенсации также не разглашается.

Речь идет о следующих спортсменах - Вера Ребрик, Рустем Дремеджи, Алексей Сокирский, Валерия Мара, Руслан Перестюк, Евгений Семененко, Алена Белякова.

Ранее сегодня российское агентство ТАСС сообщило о том, что семь крымских легкоатлетов получили официальное право выступать за сборную России. В числе семи спортсменов наиболее титулованной является чемпионка Европы 2012 года в метании копья Вера Ребрик, получившая в мае 2014 года российское гражданство.

По информации российского агентства, украинская сторона оценила затраты на подготовку спортсменов в 170 тысяч долларов США. Половина из этой суммы якобы была выплачена в начале апреля.

По словам и.о. главы ВФЛА Вадима Зеличенока, Ребрик может дебютировать за сборную России уже на командном чемпионате Европы в Чебоксарах (Россия), который пройдет с 20 по 21 июня.