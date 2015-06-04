Кубок Украины, финал, "Динамо" - "Шахтер" - 5:4: онлайн-трансляция

В четверг состоится финал 24-го по счету Кубка Украины. И 20-й раз его получит один из участников этой встречи.

10 раз трофей оказывался у «Динамо». а «Шахтер», в случае нынешнего успеха, догонит киевлян по достижениям в данном турнире - пока 9 побед. Такое же минимальное преимущество остается за столичной командой и в личных финалах с «горняками» - 4:3.

Последний раз подобный состав участников решающего поединка был лишь год назад, когда на автогол Александра Кучера и гол Домагоя Виды (победный) дончане ответили лишь одним точным ударом Дугласа Косты. Не обошлась игра без обоюдного удаления перед финальным свистком для Андрея Ярмоленко и Ярослава Ракицкого.

Любопытно также, что этот финал станет вторым подряд для главного арбитра – львовянина Юрия Можаровского.

Вспоминая еще историю, напомним, что «Шахтер» чаще всего пробивался в финал, который станет для него 15-м (9 титулов и 5 поражений), тогда как заключительный матч данных соревнований для динамовцев будет 14-м, однако эффективность у киевлян здесь выше (10-3). Путь к следующему поединку для его участников был примерно одинаковым: у обеих команд по 6 побед и одной ничьей, однако у донетчан разница мячей 15:3, тогда как у номинальных и фактических хозяев – 13:3. А вот звание ярко выраженных форвардов лучше отрабатывали подопечные Мирчи Луческу: Александр Гладкий (4 гола) и Луис Адриано (3). У динамовцев лучшими в нынешнем Кубке Украины являются Артем Кравец, Мигель Велозо, Лукаш Теодорчик и Олег Гусев, у каждого из которых по 2 гола в ворота соперников.

В завершающемся сезоне между «Динамо» и «Шахтером» пока держится равновесие. Футбольный год начался с победы в рамках Интер Суперкубка Украины для дончан – 2:0. А вот в Чемпионате Украины киевляне в столице выиграли (1:0), а во Львове оппоненты разошлись миром – 0:0.

Матч "Динамо" - "Шахтер" начнется на столичном НСК "Олимпийский" в 21.00. ТВ-трансляцию игры проведут телеканалы "Украина" и "Футбол 2".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!!

Стали известны стартовые составы команд:

Динамо: 1. Шовковский, 2. Данило Силва, 6. Драгович, 24. Вида, 34. Хачериди, 4. Велозу, 16. Сидорчук, 17. Рыбалка, 10. Ярмоленко, 7. Ленс, 22. Кравец

Запасные: 23. Рыбка, 5. Антунеш, 30. Бетао, 19. Гармаш, 29. Буяльский, 90. Беланда, 20. Гусев О.

Шахтер: 30. Пятов, 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицкий, 13. Шевчук В., 6. Степаненко, 10. Бернард, 77. Илсиньо, 29. Тейшейра, 20. Коста, 9. Адриано

Запасные: 32. Каниболоцкий А., 38. Кривцов, 31. Исмаили, 17. Фернандо, 11. Марлос, 28. Тайсон, 21. Гладкий

Трибунны в этом матче так и не будут заполнены до отказа. Что в общем-то странно, учитывая вывеску - сильнейшие команды страны. Впрочем, на уровне футбола это точно не скажется. Команды "заряжены" на все сто...

МАТЧ НАЧАЛСЯ

1. С места в карьер... На первой же минуте опасная атака "Динамо", но пас с фланга Виды был в борьбу. Защитники отбились...

2. Ответ у "Шахтера" не получается. Мяч в середине поля.

3. Киевляне владеют мячом, но пока без активный действий у ворот соперника. Вида разыгрывает мяч возле боковой линии.

4. Вида и Срна стоокнулись у боковой линии в центре поля. Правила нарушил капитан "Шахтера".

5. Срна сбил Ленса - опасный штрафной для "Динамо"...

6. Велозу подавал в центр штрафной на Хачериди - судья зафиксировал фол в атаке.

7. Вида выдает острый пас на Кравца, но тот бьет в защитника горняков.

8. Велозу навешивает в штрафную, где Пятов без проблем овладевает мячом.

9. Велозу бьет с дальней дистанции, метро с 40-ка - выше ворот. Пока у "Динамо" заметное преимущество.

10. СРНА!!!! Опаснейший момент, но капитан "Шахтера" попадает в перекладину. Рикошетом от Шовковского мяч уходит на угловой.

11. Угловой не принес опасности воротам "Динамо"

12. Драгович выбил мяч за пределы поля - мяч лопнул. Второй раз меняют мяч за 12 минут игры...

13. Ленс подал с угла поля в штрафную - вновь первый на мяче Пятов.

14. "Шахтер" овладел мячом. Игра идет в центре поля.

15. Адриано дошел до линии ворот "Динамо" но не сумел удержать мяч в пределах поля - от ворот пробьет Шовковский.

16. Ленс совершил отличный дриблинг, обыграв двух оппонентов, но сделать нацеленную передачу не сумел. Мяч ушел в аут.

17. Ответ "Шахтера" - Коста бьет прямо в руки Шовковскому.

18. Ярмоленко "сцепился" с Тейшейрой в центре поля. Судья пока ограничивается устными внушениями.

19. Многоходовка "Шахтера" ни к чему не приводит. Очень плотная оборона у "Динамо".

20. Ярмоленко после затяжного прохода со своей половины поля пробил - прямо в руки Пятову.

22. Небольшая передышка в очень плотной интенсивной борьбе. Мяч в центре поля.

23. Ярмоленко грубо нарушил правила на Шевчуке, но тут же извинился перед соперником и арбитром.

24. Сидорчук неожиданно нанес удар с дальней дистанции - чуть-чуть неточно.

25. Фанаты "зажигают". На стадионе разносятся взрыв за взрывом петард.

26. Коста и Срна разыграли опасный штрафной, но удар у бразильца получился смазанным и неточным.

27. Кучер получил травму в жестком столкновении с Видой. Замена?...

28. Кучер вроде возвращается на поле. Продолжает игру.

29. Коста очень опасно пргостреливал вдоль ворот - Драгович выбил мяч на угловой.

30. После розыгрыша углового Велозу перехватил мяч и ликвидировал угрозу у ворот "Динамо".

31. Ленс нарушает правила в борьбе с Срной. Страсти накаляются...

32. Коста простреливал в штрафную, где Шовковский отбил мяч и нивелировал опасность у своих ворот.

33. Вторая волна атаки "Шахтера" - после паса Косты опаснейший удар наносит Адриано, мяч проходит рядом со штангой.

34. Ответ "Динамо" - Вида навешивает с фланга, Пятов вновь первый на мяче.

35. Илсиньо ворвался на скорости в штрафную, но не смог обыграть Виду - угловой. После розыгрыша углового неточно бьет Ракицкий.

36. Кучер грубо нарушил правила в центре поля, подставив плечо под голову соперника.

37. Тейшейра получает мяч после паса Степаненко, но в этот момент уже был в оффсайде...

38. Адриано поборолся в углу поля и заработал аут - мяч ушел за линию поля от Рыбалки.

39. "Динамо" прервало серию затяжных атак "Шахтера" и овладело мячом. Игра в центре поля.

40. По-прежнему контролирует мяч "Динамо", но никак не отважится на атаку.

42. Очень часто ошибаютс команды в последние несколько минут.

43. Предупреждение получает Илсиньо - грубый фол на Сидорчуке.

44. Велозу подал мяч со штрафного - прямо в руки Пятову.

45. Кучер получил серьезную травму в борьбе с игроками "Динамо"... Голова разбита в кровь.

45+2. В следующем же игровом эпизоде травму получает Хачериди. Адриано грубо сыграл локтем.

45+3. Замена в "Шахтере" - Кривцов вместо Кучера.

ПЕРЕРЫВ

Первый тайм безусловно оправдал надежды публики - идет плотная насыщенная борьба с множеством моментов. Да, пока без голов, но скучным назвать этот футбол никак нельзя. Плюс, команды заряжены и на борьбу в прямом смысле этого слова. Ряд "подленьких" нарушений правил не дает в этом сомневаться ни на йоту.

Кстати, самый "кровавый" эпизод, случившийся в конце тайма в участием Кучера, прошел в чисто игровой борьбе, без намека на грубость. Тем не менее, глубина раны и количество крови на лице игрока "Шахтера" заставило ужаснуться даже такого опытнейшего в футболе человека, как Мистер.

Что предпримут Луческу и Ребров в перерыве?... Предугадать сложно. Но их слова могут стать решающими в борьбе за Кубок!

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. Бернард получил травму в столкновении с Видой в первом же игровом эпизоде после перерыва.

47. Болельщики "Динамо" развернули огромнейший баннер "С днем рождения, тренер!". И вновь зажгли файеры... ДР у Реброва был вчера.

48. ВЕЛОЗУ!!!! Упускает реальнейший момент в борьбе с Срной. Нарушения не было - хорват выбил мяч в рамках правил.

49. Бернард вернулся на поле. Продолжает игру.

50. "Динамо" владеет мячом в центре поля.

51. Бернард "рикошетом" от Виды выбил мяч в аут. "Динамо" имеет преиущество, как и в начале первого тайма.

52. Антунеш фолит на Бернарде в центре поля.

53. Тейшейра очень опасный пас отдавал на Адриано, но бразильцы друг друга не поняли - мяч у Шовковского.

54. В ответной атаке опаснейший удар наносил Ленс - Пятов отбил мяч.

55. Предупреждение получает Срна - за разговоры с арбитром.

56. Предупреждение получает Кравец - грубый фол в центре поля.

57. Коста навешивал в штрафную, но Степаненко не смог замкнуть передачу...

58. Коста получил удар по голове локтем от Рыбалки - пауза в игре.

59. Только игра возобновилась, как травму получил Бернард - в столкновении с Видой.

60. Многоходовую атаку провели горняки, но безуспешную - мяч вышел в аут.

61. Качает головой Ребров - явно не нравится ход матча тренеру "Динамо".

62. Предупреждение получает Ярмоленко - грубый фол на Шевчуке в центре поля.

63. Теперь Адиано нарушил правила - на Драговиче. Очень жесткий футбол идет. На грани...

64. Хачериди и Вида столкнулись между собой. Игра никак не сложится в единое целое, идет отрывками, кусками...

65. Илсиньо ворвался в штрафную "Динамо", но потерял мяч в борьбе с защитником. Потенциально очень опасно было...

66. Ответ "Динамо" также "захлебнулся" - Антунеш вынужден отдать мяч назад Шовковскому.

67. Вмида с Шевчуком столкнулись в центре поля, но спустя несколько секунд пожали друг другу руки.

68. Предупреждение Драговичу - очень опасный фол против Адриано

69. Замена в "Шахтере" - Тайсон вышел вместо Бернарда.

70. Ярмоленко навешивал на Ленса, но тот в борьбе с Срной не смог как следует пробить по воротам - Пятов легко овладел мячом.

71. Сидорчук бьет Илсиньо по ногам - опасный штрафной для горняков.

72. Ракицкий пробил прямо в руки Шовковскому.

73. Коста подавал угловой, но после длительного розыгрыша мяча горняками, защитники "Динамо" отвели угрозу от своих ворот.

74. "Шахтер" контролирует мяч в центре поля.

75. Коста неожиданно и очень опасно пробил по воротам - мяч прошел рядом со штангой.

76. Замена в "Динамо" - Гусев выходит вместо Кравца.

77. СИДОРЧУК!!! Шикарный удар с дальней дистанции по воротам - мяч от рук Пятова уходит на угловой.

78. После розыгрыша углового защитники горняков выбили мяч в центр поля.

79. Гусев отдавал на Ярмоленко, который попытался сымитировать нарушение правил со стороны Срны. Судья не поддалс на провокацию, но и предупреждение игроку "Динамо" не показал. Кстати, у Ярмоленко уже есть карточка, было бы удаление...

80. Предупреждение Велозу - грубый толчок Тайсона.

81. Опаснейший удар с угла штрафной площади Косты - чуть выше ворот.

82. Предупреждение получает Хачериди. Это уже даже не анекдот...

83. Ярмоленко оказался вне игры после острого паса из глубины поля.

84. На поле идет, скорее, борьба нервов, нежели игра в футбол.

85. Адриано получал мяч из глубины поля, но был уже в положении вне игры.

86. Тайсон нарушает правила в атаке на Виде.

87. Ярмоленко опасно простреливает в центр штрафной - Степаненко перехватывает мяч и мчится с ним к центру пол.

88. Предупреждение получает Вида - нарушение на Степаненко. Любопытно, что игрока "Шахтера" сбивал Рыбалка, а не Вида. А для Рыбалки это была бы уже вторая карточка - удаление.

89. Фаны устраивают файер-шоу с трех сторон поля. Впечатляюще...

90. ВЕЛОЗУ!!!! Мог решить судьбу матча на последних секундах, но не попал по воротам с убойной дистанции.

90+1. Коста не смог воспользоваться пасом Срны - нарушил правила в атаке в борьбе за мяч.

90+2. Срна нарушил правила на Ленсе - очень опаснй штрафной для "Динамо".

90+3. Велозу подал - Илсиньо выбил мяч.

90+4. Ленс отдавал острый пас на Антунеша, но Дуглас Коста вовремя среагировал на опасность и заблокировал проход к мячу. От ворот.

Основное время матча окончено!

Команды не смогли определить победителя и нас ждет овертайм. А возможно и серия пенальти...

ТРЕТИЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

91. Замена в "Шахтере" - Гладкий вышел вместо Илсиньо.

92. Хачериди упал "на ровном месте" в самом начале овертайма. Вновь пауза в игре.

93. Коста простреливал в штрафую - Антунеш перехватил мяч.

94. В ответной атаке "Динамо" прекрасно в обороне отработал Ракицкий, прервав опаснейший выпад соперника.

95. Антунеш подавал в штрафную, но пас заблокировал Коста - угловой.

96. Идет позиционная борьба в центре поля.

97. Ракицкий нарушил правила в борьбе с Ярмоленко и тут же извинился. Игровой момент.

98. Динамовцы опасно разыграли штрафной, а Кривцов, сильно рискуя, выбил мч в сторону от ворот, ликвидировав опасность.

99. Еще одинт момент для "Динамо" - Ленс пробивал с линии штрафной, защитники вновь заблокировали удар.

100. Ответ "Шахтера" - подача Косты с фланга на Тейшейру неточная.

101. Тайсон и Срна разыграли угловой, но получая обратный пас Тайсон оказался в оффсайде.

102. Замена в "Динамо" - Беланда вместо Сидорчука.

103. Гусев подавал в штрафную, но Тайсон в очередной раз отлично отработал в обороне.

104. ГЛАДКИЙ!!!! Едва не вспользовался ошибкой Драговича, но, оказавшись в убойной позиции пробил прямо в Шовковского.

105. ЯРМОЛЕНКО!!! Не менее выгодная позиция, чем минуту назад у Гладкого. Но, его удар также парирует вратарь... Браво, Пятов!

Первая полоивна овертайма окончена

Вторая половина овертайма началась!

106. Вновь борьба в центре поля. Такое впечатление, что команды ждут серию пенальти...

107. Антунеш пытался обострить ситуацию у ворот соперника, но Кривцов надежно сыграл в обороне.

108. Ленс зарабатывает угловой после "рикошета" от Косты.

109. ХАЧЕРИДИ!!!! Прекрасный момент, но после его удара головой Шевчук на пару с Пятовым выбивают мяч.

110. Второй угловой не принес опасностей воротам "Шахтера".

111. Стопроцентный момент был у Хачериди. И браво, Шевчук!

112. Ленс не смог пробить как следует по воротам в борьбе с Срной...

113. Кривцов бил по воротам в отличной позиции - мимо. Удача на стороне "Динамо" в этом эпизоде.

114. Гладкий прессингует Шовковского и заставляет вратаря "Динамо" спешно выбить мяч в аут.

115. УДАЛЕНИЕ РЫБАЛКИ - второе предупреждение, нарушил правила на Гладком. "Динамо" остается в меньшинстве.

116. Тут же атака горняков - Тайсон простреливает в штрафную, но мч уходит за лицевую линию. От ворот пробьет Шовковский.

117. Ленс пытался пробить по воротам с дальней дистанции - Тейшейра заблокировал удар.

118. Хачериди получает травму в борьбе с Адриано на линии штрафной площади "Динамо". Сорвал атаку соперника ценой повреждения.

119. Степаненко нарушает правила на Ярмоленко - опасный штрафной для "Динамо".

120. Велозу пробил штрафной - мимо ворот.

Все... Судьбу финала Кубка Украины решит серия пенальти!

ПЕНАЛЬТИ!

Велозу - мимо - 0:0.

Срна - точно - 0:1.

Драгович - точно - 1:1.

Адриано - точно - 1:2.

Антунеш - Пятов отбивает - 1:2.

Коста - точно - 1:3.

Гусев - точно - 2:3.

Тайсон - Шовковский отбивает - 2:3.

Ярмоленко - точно - 3:3.

Ракицкий - перекладина - 3:3.

БОЛЕЛЬЩИКИ "ДИНАМО" ВЫБЕГАЮТ НА БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ!!!

Судья принял решение продолжить матч!

Беланда - точно - 4:3.

Тейшейра - точно - 4:4.

Хачериди - точно - 5:4.

Гладкий - Шовковский отбил - 5:4.

"ДИНАМО" ВЫИГРАЛО КУБОК!!!!!!!

Матч окончен!

Спасибо за внимание к нашей онлайн-трансляции.

До свидания!