Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА на 35-е место

Украинцы пропустили вперед команды Польши и Эквадора, сообщает официальный сайт ФИФА.

На данный момент на счету сборной Украины 784 пункта.

Улучшить свое место в рейтинге команда Михаила Фоменко сможет по итогам июньских матчей, когда состоится товарищеская игра против сборной Грузии и матч отбора Евро-2016 против Люксембурга.

В 10-ке сильнейших команд мира также произошло два изменения. Сборная Бельгии поменялась местами с командой Аргентины, потеснив южноамериканскую команду со 2-го на 3-е место. А сборная Франции вернулась в 10-ку сильнейших, поменявшись местами с командой Швейцарии (с 11-го на 9-е место). 10-ку лучших, как и ранее, замыкает сборная Испании. Лидером рейтинга остается команда Германии. Места с 4-го по 8-е занимают сборные Колумбии, Бразилии, Нидерландов, Португалии и Уругвая.

ФИФА обновляет рейтинг сильнейших сборных мира раз в месяц.

Следующая версия рейтинга будет опубликована 9 июля.