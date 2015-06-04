Новый формат футбольной Премьер-лиги будет определен 17 июня
14:22, 04 июня 2015Спорт
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Дирекция украинской футбольной Премьер-лиги определила дату, время и место проведения Общего собрания участников.
Во исполнение требований Устава, Дирекция постановила назначить Общее собрание участников ПЛ на 17 июня 2015 года, сообщает пресс-служба УПЛ.
На этом собрании, в частности, будут решены вопросы о составе Участников ПЛ сезона 2015/2016 гг., о системе розыгрыша и Плане-календаре соревнований ПЛ сезона 2015/2016 гг. и о месте проведения матча за Суперкубок Украины сезона 2015/2016 гг.
Напомним, что в сезоне 2014/15 количество команд-участников УПЛ было сокращено с 16 до 14. Команды провели турнир в два круга (26 туров) по итогам которого и были определены чемпион и призеры первенства, а также команда, которая лишилась места в УПЛ на следующий сезон.
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