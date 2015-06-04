Игрок "Шахтера" Адриано: Мы отдадим все силы, чтобы выиграть Кубок (видео)
13:50, 04 июня 2015Спорт
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Нападающий "горняков" рассказал о настрое команды перед решающей кубковой игрой.
Луис Адриано настроен только на победу в кубковом финале / shakhtar.com
Бразильский легионер донецкого "Шахтера" Луис Адриано, говоря о предстоящем матче с "Динамо", заверил поклонников своей команды в том, что "Шахтер" отдаст все силы ради победы, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".
Как сообщал УНИАН, сегодня на НСК «Олимпийский» состоится финальный матч Кубка Украины сезона 2014/2015 гг., в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Игра начнется в 21.00.
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