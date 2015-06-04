Австралия также начала расследование дела о коррупции в ФИФА

В 2010 году власти Австралии потратили около 40 млн долларов для получения права на проведение турнира, однако в итоге страна получила лишь один голос в свою поддержку, передает Би-би-си.

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Полиция намерена проверить законность перевода 500 тыс. долларов на счета Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) в счет помощи Центру передового опыта в Тринидаде и Тобаго.

Расследование начато после того, как президент Федерации футбола Австралии Фрэнк Лоуи обвинил бывшего вице-президента ФИФА Джека Уорнера в краже денег со счетов КОНКАКАФ.

Как сообщал УНИАН, 2 июня вновьизбранный глава ФИФА Зепп Блаттер объявил, что уходит в отставку. Отметим, что в расследовании случаев коррупции в ФИФА принимают участие США.