"Динамо" сыграет в финале КУ в полосатых сине-белых футболках, "Шахтер" - в оранжево-черных

Были согласованы вопросы безопасности, а также утверждено, в какой форме команды проведут эту встречу, сообщает пресс-служба "Динамо".

Динамовцы сыграют в своем выездном комплекте формы - полосатых сине-белых футболках (голкипер - в желтом), гости - в основном: полосатых оранжево-черных футболках (голкипер - в зеленом).

В день матча «Динамо» - «Шахтер», городской общественный транспорт Киева будет работать в усиленном режиме. С 20:00 в этот день на всех линиях метрополитена, а также на трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутах будет увеличено количество единиц транспорта. За час до начала матча (в 20:00) станция метро «Олимпийская» будет закрыта на вход и выход пассажиров (поезда будут следовать без остановки), станция «Дворец спорта» закрыта на выход, а станция «Площадь Льва Толстого» закрыта на вход.

По завершению игры, в зависимости от пассажиропотока, может быть ограничен вход пассажиров на станциях «Олимпийская», «Дворец Спорта» и «Площадь Льва Толстого».

В ночь с 4 на 5 июня работа киевского метрополитена будет продлена на 1:00, а после прохождения последних поездов метро от станций будет организована и продолжена перевозка пассажиров наземным общественным транспортом.

Синоптики обещают сегодня в Киеве жаркую погоду, утром возможен дождь. Но на время начала поединка небо прояснится, а температура воздуха составит около + 22°С.