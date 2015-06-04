"Динамо" - "Шахтер": статистика перед финалом КУ

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" на пути к финалу провели по 7 игр, одержав по 6 побед при 1 ничьей. Причем вничью обе команды сыграли на одной и той же стадии соревнований - в полуфинале, сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

Остальная статистика также приблизительно равная.

«Динамо» (Киев)

Матчи в розыгрыше Кубка Украины 2014/2015 гг.: 6 побед, 1 ничья, разница мячей 13-3

Самые стабильные игроки в текущем розыгрыше: Юнес Беланда, Олег Гусев, Сергей Рыбалка, Александр Рыбка – все по 6 матчей

Вратарь № 1: Александр Рыбка – 6 матчей (3 пропущенных гола)

Лучшие ассистенты в Кубке: Роман Безус, Бетао, Виталий Буяльский, Артем Кравец, Джермейн Ленс, Олег Гусев, Андрей Ярмоленко, Юнес Баланда, Домагой Вида – все по 1 передаче

Лучшие бомбардиры в Кубке: Олег Гусев, Артем Кравец, Лукаш Теодорчик, Мигел – все по 2 гола

Лучший по системе гол+пас: Артем Кравец, Олег Гусев – по 3 (2+1)

Травмированные: Евгений Макаренко, Лукаш Теодорчик, Владислав Калитвинцев

Дисквалифицированные: нет

«Шахтер» (Донецк)

Матчи в розыгрыше Кубка Украины 2014/2015 гг.: 6 побед, 1 ничья, разница мячей 15-3

Самые стабильные игроки в текущем розыгрыше: Марлос – 7 игр, Алекс Тейшейра, Александр Гладкий, Фред – по 6 игр, Александр Кучер – 5 игр

Вратарь № 1: Андрей Пятов – 4 матча (2 пропущенных гола)

Лучшие бомбардиры в Кубке: Александр Гладкий (4 гола), Луис Адриано (3 гола).

Травмированные: нет

Дисквалифицированные: Фред

Лицом к лицу

В четверг состоится финал 24-го по счету Кубка Украины. И 20-й раз его получит один из участников следующей встречи. 10 раз трофей оказывался у «Динамо» у «Шахтера» - девять. Также минимальное преимущество остается за "Динамо" и в личных финалах с «горняками» - 4:3.

Все финалы Кубка Украины между этими соперниками:

2001/2002 гг. «Динамо» – «Шахтер» – 2:3 (д.в.)

2002/2003 гг. «Динамо» – «Шахтер» – 2:1

2004/2005 гг. «Динамо» – «Шахтер» – 1:0

2006/2007 гг. «Динамо» – «Шахтер» – 2:1

2007/2008 гг. «Динамо» – «Шахтер» – 0:2

2010/2011 гг. «Динамо» – «Шахтер» – 0:2

2013/2014 гг. «Динамо» – «Шахтер» – 2:1

В завершающемся сезоне между «Динамо» и «Шахтером» равновесие. Футбольный год начался с победы в рамках Интер Суперкубка Украины для дончан – 2:0. А вот в чемпионате Украины динамовці в столице выиграли (1:0), а во Львове оппоненты разошлись миром – 0:0.

Последний матч между собой

Премьер-лига. 21-й тур

26.04.2015. г. Львов, «Арена-Львов». 32,509 зрителей

«Шахтер» – «Динамо» – 0:0 (0:0)

«Шахтер»: Пятов, Срна (к), Кривцов (Кучер, 74), Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Алекс Тейшейра, Тайсон (Бернард, 79), Дуглас Коста (Марлос, 79), Луис Адриано

«Динамо»: Шовковский (к), Вида, Драгович, Хачериди, Антунеш, Рыбалка, Беланда, Сидорчук, (Буяльский, 82) Ярмоленко, Ленс (Гусев, 84), Кравец (Мбокани, 73).

Предупреждения: Тайсон (41), Адриано (69), Ракицкий (79) – Хачериди (53), Вида (90).