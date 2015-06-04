Игрок "Шахтера" Степаненко: С "Динамо" у нас всегда жесткие, мужские поединки

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко, говоря о предстоящем матче финала Кубка Украины по футболу против киевского "Динамо", отметил, что эта игра будет важнейшей для его команды, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

"Нам не удалось в этом сезоне стать чемпионами, поэтому мы очень хотим выиграть Кубок. Для нас это будет крайне важный матч, тем более с «Динамо», принципиальным соперником. У нас всегда с ними получаются такие жесткие, мужские поединки. Думаю, накал будет серьезный. Будем ответственно готовиться к этой встрече, так же, как и «Динамо».

Говоря о причинах того, что "горняки" пять лет подряд становились чемпионами Украины и три раза подряд держали кубок над головой, однако в минувшем сезоне уступили «Динамо» в финале национального Кубка, а в нынешнем отдали пальму киевлянам и в первенстве, и почему так получилось, Степаненко отметил: "В прошлом финале Кубка пропустили после двух стандартов. Это козырь «Динамо». Не могу сказать, что уступили по игре. В первом круге проиграли киевлянам с минимальным счетом, причем вдесятером. В принципе, матчи были равные. В таких поединках, как правило, все решает какой-то момент. Трудно сказать, почему так произошло. Наверное, «Динамо» больше хотело завоевать тот Кубок. В чемпионате, повторюсь, исход решил один стандарт, когда мы были в меньшинстве".

Говоря о том, что изменилось в игре обоих коллективов со времени прошлогоднего финала Кубка Украины, Степаненко отметил: "Киевляне стали действовать более организованно и дисциплинированно. Каждый игрок знает, что ему делать на поле. Видно, Сергей Ребров достучался до ребят. Они чувствуют его доверие, тренер привлекает большое количество молодых футболистов. Играет тот, кто этого больше хочет, кто лучше выкладывается на тренировках и в матчах. Каждый футболист, выходя на поле, что-то доказывает тренеру, хочет быть лучше, чем его конкурент. Это помогает команде добиваться результатов".

А отвечая на вопрос о том, можно ли предполагать, что «Шахтер» будет более мотивированным, чем «Динамо», в предстоящем финале, учитывая факт упущенного чемпионства, игрок отметил: "Не знаю, как будут настраиваться динамовцы, но мы уж точно будем очень мотивированы. В нынешнем сезоне этот трофей для нас крайне важен".

Наконец, говоря о по сути выездном характере игры. которая состоится на киевском НСК "Олимпийский", Стеаненко отметил: "Мы уже привыкли проводить матчи на выезде. По сути, в этом сезоне за нас только однажды нормально болели – когда мы играли на «Оболонь-Арене» с «Ильичевцем». А так нас особо никто не поддерживает. Ничего такого нет в том, что матч пройдет на «Олимпийском». Наоборот, наша команда любит, когда оказывается давление. Это стимулирует футболистов. «Олимпийский» – хороший стадион. К тому же мы сами базируемся в Киеве, поэтому ничего тяжелого для нас. Главное, чтобы судья, который будет обслуживать матч, справился со своими обязанностями и давлением трибун, контролировал игру и эмоции".

Как сообщал УНИАН, сегодня на НСК «Олимпийский» состоится финальный матч Кубка Украины сезона 2014/2015 гг., в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Игра начнется в 21.00.