Главным тренером харьковского "Металлиста" назначен Севидов
Главным тренером футбольного клуба "Металлист" (Харьков) назначен Александр Севидов.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе харьковского "Металлиста".
По сведениям пресс-службы, контракт с Игорем Рахаевым, который с марта 2014 года руководил командой в качестве главного тренера, был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
"ФК "Металлист" благодарит Игоря Владимировича за проделанную работу и желает ему дальнейших успехов в футболе", - отметили в футбольном клубе.
Справка УНИАН. Александр Севидов родился в Донецке 18 июля 1969 года. Выступал за клубы (амплуа - нападающий): Шахтер (Донецк), ЦСКА (Москва), Заря (Луганск), Торпедо (Москва), Металлург (Запорожье), Динамо (Луганск), УРАЛАЗ, Кривбасс, Металлург (Донецк).
Тренерская карьера: Металлург-2 (Донецк), Сталь (Днепродзержинск), Металлург (Донецк), Гелиос (Харьков), Зимбру (Кишинев), Крымтеплица (Молодежное), Говерла (Ужгород), Карпаты (Львов)
Достижения: Бронзовый призер чемпионата Украины 2002/2003, победитель Второй лиги Украины 2003/2004, лучший тренер Первой лиги 2011/2012.