Главным тренером харьковского "Металлиста" назначен Севидов

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе харьковского "Металлиста".

По сведениям пресс-службы, контракт с Игорем Рахаевым, который с марта 2014 года руководил командой в качестве главного тренера, был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

"ФК "Металлист" благодарит Игоря Владимировича за проделанную работу и желает ему дальнейших успехов в футболе", - отметили в футбольном клубе.

Справка УНИАН. Александр Севидов родился в Донецке 18 июля 1969 года. Выступал за клубы (амплуа - нападающий): Шахтер (Донецк), ЦСКА (Москва), Заря (Луганск), Торпедо (Москва), Металлург (Запорожье), Динамо (Луганск), УРАЛАЗ, Кривбасс, Металлург (Донецк).

Тренерская карьера: Металлург-2 (Донецк), Сталь (Днепродзержинск), Металлург (Донецк), Гелиос (Харьков), Зимбру (Кишинев), Крымтеплица (Молодежное), Говерла (Ужгород), Карпаты (Львов)

Достижения: Бронзовый призер чемпионата Украины 2002/2003, победитель Второй лиги Украины 2003/2004, лучший тренер Первой лиги 2011/2012.