Экс-чиновник ФИФА признался, что брал взятки при выборе страны для Чемпионата мира

Об этом сообщает ВВС.

"Я и другие члены исполкома ФИФА согласились на взятку за выбор ЮАР в качестве принимающей страны Чемпионата мира 2010", - сказал он.

Экс-чиновник также заявил, что с 1993 до 2000 годов он и другие функционеры ФИФА получали в числе прочих взятки и откаты за приобретение прав на трансляции региональных чемпионатов.

В свою очередь министр спорта ЮАР Фикиле Мбалула отверг обвинения во взятке.

"Хочу категорически опровергнуть информацию о том, что моя страна или правительство заплатило 10 млн долларов за получение права провести ЧМ-2010", - отметил он.

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Также по словам Блейзера, он способствовал в передаче взятки при выборе страны-хозяйки чемпионата мира в 1998 году. Но подкуп не сработал: взятку передавало Марокко, а выбор пал на Францию.

Как сообщал УНИАН, 27 мая, перед началом конгресса ФИФА, в Швейцарии по подозрению в коррупции были задержаны семеро высокопоставленных функционеров организации, среди них - вице-президенты Джеффри Уэбб и Еухенио Фигередо. После этого разгорелся конфликт и президент организации Йозеф Блаттер объявил, что подаст в отставку с поста президента ФИФА на экстренном конгрессе организации.