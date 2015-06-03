Сборная Словении выиграла Мемориал Лобановского

Игра проходила в вялом темпе, что объяснялось жарой в столице, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Тем не менее, сразу стало заметно, что молодежная сборная Словении — команда другого уровня, чем соперник по полуфиналу Молдова. Словенцы играли против нашей команды на равных, и ни о каком тотальном преимуществе, как в полуфинальной встрече, речь не шла. Наоборот, именно гости первыми создали намек на остроту, когда дважды подряд едва не нашли возможность для удара из штрафной. Но наши защитники в обоих случаях все же нейтрализовали опасность.

А вот первый момент, созданный у ворот Альяжа Цотмана, закончился голом. Великолепная навесная передача Дениса Мирошниченко завершилась не менее великолепным ударом головой Владлена Юрченко. И даже эффектный прыжок голкипера словенцев не помешал мячу оказаться в сетке.

Однако, на 77-й минуте провал в защите украинцев привел к тому, что Андраж Шпорар без помех с правого фланга отдал передачу в штрафную на Луку Заховича. Сын легендарного атакующего полузащитника сборной Словении Златко Заховича легко переиграл Георгия Бущана - 1:1.

В серии пенальти при счете 4:4 словенцы наносили решающий удар, но 4-й номер гостей Лука Крайнц пробил крайне неудачно и наш голкипер продолжил соревнование нервов. Однако через одну серию ударов промахнулся уже 4-й номер «сине-желтых» Игорь Дуц, и таким образом главный трофей турнира в очередной раз выскользнул из рук украинцев...

В последний раз украинцы владели трофеем турнира лишь в 2009-м году.