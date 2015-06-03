Die Welt: Что побудило Зеппа Блаттера уйти в отставку?

В своей статье «Что побудило Зеппа Блаттера уйти в отставку?», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, Тим Рён пишет, что о том, что во вторник вечером в Цюрихе будут объявлены сенсационные новости, было известно еще за несколько часов и минут до выступления Зеппа Блаттера в штаб-квартире ФИФА. Примерно после 4:30 во второй половине дня отдел СМИ собрал пресс-конференцию во Всемирной футбольной ассоциации – незапланированную, тему не называли.

В отличие от воскресенья, когда Блаттер пытался объяснить сотням журналистов, почему он – лучший президент, сейчас в зале была только горстка репортеров. Они увидели на сцене три пластиковые таблички с именами: Зепп Блаттер, Доменико Скала и Уолтер Де Грегорио.

Вскоре после того, как журналистов впустили, сотрудники ФИФА поспешили снова забрать таблички с именами Блаттера и Скалы, главы ревизионной комиссии; только табличка Де Грегорио, медиа-директора, осталась на своем месте. Вскоре после этого было объявлено, что пресс-конференция отложена. Сначала на 18.30, затем на 18.45.

Когда, наконец, Де Грегорио заявил, что Блаттер выступит с речью, и вопросы не допускаются, пришло время самого сенсационного заявления об отставке в истории организованного футбола. Блаттер быстро прошел по залу, и после его первых слов стало ясно, что ему придется столкнуться с последствиями событий последних шести дней.

Его власть над мировым футболом в прошлом

79-летний мужчина объяснил, что он осознал, что у него нет «мандата от всего футбольного мира – болельщиков, игроков, клубов, людей, которые живут футболом, любят и дышат им, как все мы в ФИФА». Тогда он заявил, что уйдет в отставку с должности на внеочередных президентских выборах. Что через несколько месяцев его власть над мировым футболом будет в прошлом.

Он любит футбол, сказал Блаттер, можно также сказать: Я иду на этот шаг из любви к футболу.

Большой вопрос: Что в действительности стоит за отставкой? Почему он изменил мнение?

Даже после волны арестов в прошлую среду - с тех пор швейцарцы и американские власти охотятся за коррумпированными футбольными чиновниками - Блаттер отверг любые последствия этой истории. Накануне президентских выборов в пятницу он агитировал за себя и пообещал справиться с кризисом.

После своего триумфа он взял своего противника в поле зрения: "Я прощаю, но я не забываю", сказал Блаттер. Это слова воли, силы. Неуверенность в себе? Совесть? Отсутствуют.

Есть люди, которые хотят его погубить

Решение об отставке, как рассказали люди из его ближайшего окружения газете "Die Welt", Блаттер принял спустя день. В понедельник швейцарец встретился в Цюрихе с различными чиновниками, чтобы поговорить о нынешнем кризисе. В этих разговорах ему стало ясно, что дальше так продолжаться не может.

Доверенное лицо сообщает, что целью Блаттера было содействие реформированию ФИФА, но он чувствовал себя бессильным. Как президент, покидающий пост, теперь он не должен "ни с кем считаться" и ему проще осуществить свои планы. Блаттер хочет оставить позитивное наследие в ФИФА – чего ему легче достичь с помощью отставки. Кроме того, главе ФИФА стало ясно, что есть люди, которые хотят его "погубить".

Значит, Блаттер боится расследований ФБР и швейцарской федеральной прокуратуры? Еще в воскресенье он говорил, что если расследование будет проведено согласно международному праву, то у него нет причин волноваться. Блаттер знает, что из-за выдвинутых Министерством юстиции США обвинений против 14 чиновников, некоторые преступники могут сговориться и оклеветать невиновных чиновников.

И он также предположил, что для прокуроров и агентов он – «крупнейшая рыба». Что его деятельность в ФИФА, в которой он работал в течение 40 лет, будет полностью проанализирована.

Блаттер сделал что-то незаконное?

Однако: конкретного подозрения в коррупции против Блаттера нет. И даже те, кто в настоящее время обеспечивает власти информацией, не могут «сдать» его; иначе сотрудникам полиции было бы легко арестовать Блаттера еще в Цюрихе.

Например, бывший член исполнительного комитета ФИФА Чак Блейзер, которого ФБР схватили за уклонение от уплаты налогов. Тогда власти выяснили, что мужчина был к тому же коррупционером и нелегально получал миллионы. Блейзер все рассказал и даже был шпионом для ФБР, когда он в рамках Лондонских Олимпийских игр 2012 года пригласил старых знакомых и тайно записывал разговоры.

Результаты этого ничтожно мало навредили Блаттеру, как и его заклятому врагу Джеку Уорнеру, который когда-то был его соперником на выборах. Уже четыре года, чиновник из Тринидад и Тобаго заявляет о доказательствах преступлений, совершенных Блаттером – но не предоставляет их.

Сообщение ABC News, согласно которому ФБР ведет расследование против Блаттера, американцы уже опровергли. И теперь можно только рассуждать, сдался ли Блаттер из-за страха прокуроров. И грозят ли ему по-прежнему неприятности.

Остальные не лучше

Такие люди, как Мишель Платини, в любом случае теперь, когда Блаттеру нечего терять, будут дрожать. Президент Европейской футбольной ассоциации УЕФА до президентских выборов нападал на своего бывшего друга при каждом удобном случае и требовал от него в средствах массовой информации и лично уйти в отставку.

Блаттер решил пойти на этот шаг только после победы на выборах. С позиции поддержки почти двух третей из 209 футбольных ассоциаций планеты.

Теперь Платини может агитировать за себя в качестве нового президента ФИФА. И Блаттер, проницательный тактик, может позаботиться о том, чтобы мир всегда помнил, за кого Платини голосовал на распределении Чемпионата мира-2022 (Катар), и кто после этого получил работу в филиале катарского государственного фонда (его сын). Хотя, возможно, есть еще более серьезный компромат на Платини, который Блаттер накопил за все эти годы?

После всего этого шума в последние несколько лет, тихо Блаттер, конечно, не исчезнет. Он слишком заинтересован в том, чтобы мир, в конце концов, сделал вывод: остальные в клике, противники Зеппа Блаттера, не лучше, чем он сам.