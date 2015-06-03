24 фехтовальщика представят Украину на чемпионате Европы

В составе команды будут присутствовать лидеры мирового фехтования Олимпийская чемпионка Пекина-2008, бронзовая призерка Лондона-2012 саблистка Ольга Харлан, Олимпийская чемпионка Игр-2012 по фехтованию на шпагах Яна Шемякина, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Состав сборной Украины выглядит таким образом:

Рапира (мужчины): Ростислав Герцик, Филипп Колесников, Андрей Погребняк, Клод Юнес.

Рапира (женщины): Екатерина Ченцова, Ольга Лелейко, Анастасия Московская, Александра Сенюта.

Сабля (мужчины): Андрей Ягодка, Дмитрий Бойко, Дмитрий Пундык, Евгений Стаценко.

Сабля (женщины): Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая, Елена Воронина.

Шпага (мужчины): Богдан Никишин, Анатолий Герей, Максим Хворост, Дмитрий Карюченко.

Шпага (женщины): Яна Шемякина, Елена Кривицкая, Анфиса Почкалова, Анастасия Ивченко.

Чемпионат Европы состоится в Монтре (Швейцария) с 5 по 10 июня.

На чемпионате Европы традиционно будут разыграны 12 комплектов наград: в индивидуальных и командных первенствах по фехтованию на рапирах, саблях и шпагах среди мужчин и женщин.

На прошлогоднем европейском первенстве украинцы завоевали две медали. В индивидуальном первенстве Ольга Харлан принесла сборной медаль высшей пробы - золото, а вместе с партнершами по сборной - Ольгой Жовнир, Еленой Ворониной и Галиной Пундик завоевала «бронзу» в командных соревнованиях.