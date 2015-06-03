24 фехтовальщика представят Украину на чемпионате Европы
Заявка национальной сборной команды Украины на чемпионат Европы по фехтованию будет насчитывать 24 спортсмена.
В составе команды будут присутствовать лидеры мирового фехтования Олимпийская чемпионка Пекина-2008, бронзовая призерка Лондона-2012 саблистка Ольга Харлан, Олимпийская чемпионка Игр-2012 по фехтованию на шпагах Яна Шемякина, сообщает пресс-служба НОК Украины.
Состав сборной Украины выглядит таким образом:
Рапира (мужчины): Ростислав Герцик, Филипп Колесников, Андрей Погребняк, Клод Юнес.
Рапира (женщины): Екатерина Ченцова, Ольга Лелейко, Анастасия Московская, Александра Сенюта.
Сабля (мужчины): Андрей Ягодка, Дмитрий Бойко, Дмитрий Пундык, Евгений Стаценко.
Сабля (женщины): Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая, Елена Воронина.
Шпага (мужчины): Богдан Никишин, Анатолий Герей, Максим Хворост, Дмитрий Карюченко.
Шпага (женщины): Яна Шемякина, Елена Кривицкая, Анфиса Почкалова, Анастасия Ивченко.
Чемпионат Европы состоится в Монтре (Швейцария) с 5 по 10 июня.
На чемпионате Европы традиционно будут разыграны 12 комплектов наград: в индивидуальных и командных первенствах по фехтованию на рапирах, саблях и шпагах среди мужчин и женщин.
На прошлогоднем европейском первенстве украинцы завоевали две медали. В индивидуальном первенстве Ольга Харлан принесла сборной медаль высшей пробы - золото, а вместе с партнершами по сборной - Ольгой Жовнир, Еленой Ворониной и Галиной Пундик завоевала «бронзу» в командных соревнованиях.