Экс-форвард горняков: У Шахтера сильна атака, у Динамо – защита

По мнению бывшего игрока горняков, обе команды продемонстрируют яркий красивый футбол, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

"Думаю, мы увидим настоящее зрелище. Будет красивый, яркий футбол при заполненном стадионе. Киевляне явно захотят положить свои золотые медали в Кубок Украины. Но и «оранжево-черным» важен этот трофей, поэтому будет принципиальное сражение. В общем, жду интереснейший матч", - отметил Матвеев.

На вопрос, сыграет ли в пользу «горняков» мотивация, Матвеев заметил: "Дончане не желают оставаться без титулов в этом сезоне. Безусловно, они приложат все усилия для того, чтобы победить".

На просьбу сравнить команды - назвать сильные и слабые стороны соперников, Матвеев заметил: "У «горняков» атака выглядит предпочтительнее. В обойме у Мирчи Луческу быстрые и техничные футболисты. А у «Динамо» в последнее время очень стабильна оборона. В последних матчах киевляне именно благодаря защите демонстрируют хорошую игру. Какие-то слабые качества соперников выделить не могу. Все будет зависеть от того, с каким настроем футболисты подойдут к этому поединку и какому коллективу удастся быть единым целым на поле".

Касательно того, что финал состоится не на нейтральном поле и имеет ли это большое значение, Матвее считает: "Да, конечно. Это преимущество для «Динамо». Они будут играть на родном стадионе, при своих болельщиках. Киевлянам будет легче в этом плане".

Касательно прогноза на матч, Матвеев отметил: "Счет предугадывать не буду. Считаю, что шансы у обоих соперников равны. Но, конечно же, болею за «Шахтер»!"

Как сообщал УНИАН. 4 июня на столичном НСК "Олимпийский" состоится финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором сойдутся "Динамо" и "Шахтер". Игра начнется в 21.00.