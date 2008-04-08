«Самый толстый футболист» решил возобновить карьеру в Бразилии (фото)

Форвард "Милана" Роналдо, восстанавливающийся после разрыва крестообразных связок левого колена, заявил, что он намерен возобновить карьеру в бразильском "Фламенго". Восстановившись после травмы, нападающий планирует провести в этой команде несколько месяцев, а затем вернуться в "Милан", сообщает Лента.русо ссылкой на Reuters.

Роналдо подчеркнул, что у него очень хорошие отношения с руководством "Милана", но он понимает, что перед тем, как вернуться в итальянский клуб, он должен набрать оптимальные физические и игровые кондиции. Отметим, что информация о переходе бразильца во "Фламенго" появлялась еще до травмы Роналдо, но тогда руководство "Милана" заявило, что клуб не собирается отпускать нападающего.

Действующий контракт футболиста с итальянской командой истекает в конце июня этого года, и новое соглашение пока не подписано. В то же время вице-президент "Милана" Адриано Галлиани сразу после травмы Роналдо пообещал, что новый контракт с форвардом обязательно будет подписан.

По самым оптимистичным прогнозам, бразилец сможет вновь выйти на поле не раньше, чем через семь месяцев.

Как сообщалось вчера, английское издание The Sunсоставило список десяти самых толстых футболистов за всю историю, первое место в котором занял бразильский форвард Роналдо. Нападающий "Милана" опередил таких известных игроков прошлого и настоящего как венгр Ференц Пушкаш, швед Томас Брулин и англичанин Нил Раддок.