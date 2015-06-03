Об этом сообщает пресс-служба "Динамо" со ссылкой на газету "Команда".

В частности, Шацких отметил: "В финале, думаю, много го­лов мы не увидим. Кто забьет первым, тот получит психоло­гическое преимущество и шанс выиграть Кубок. Уверен, успе­ха добьется «Динамо». Ставлю на 1:0 в пользу киевлян".

Как сообщал УНИАН, 4 июня на столичном НСК "Олимпийский" состоится финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором сойдутся "Динамо" и "Шахтер". Игра начнется в 21.00.