Экс-игрок "Динамо" Шацких: в финале КУ успеха добьется "Динамо"
14:35, 03 июня 2015Спорт
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Один из самых забивных форвардов в истории киевского «Динамо» Максим Шацких спрогнозировал исход финала Кубка Украины
Максим Шацких является одним из самых забивных форвардов в истории "Динамо" / dynamo.kiev.ua
Об этом сообщает пресс-служба "Динамо" со ссылкой на газету "Команда".
В частности, Шацких отметил: "В финале, думаю, много голов мы не увидим. Кто забьет первым, тот получит психологическое преимущество и шанс выиграть Кубок. Уверен, успеха добьется «Динамо». Ставлю на 1:0 в пользу киевлян".
Как сообщал УНИАН, 4 июня на столичном НСК "Олимпийский" состоится финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором сойдутся "Динамо" и "Шахтер". Игра начнется в 21.00.
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