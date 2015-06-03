Украинский шашист Иванов попал в призеры турнира в Испании

В Салоу (Испания) завершился престижный международный турнир по шашкам Salou-Open 2015, где третье место в блице завоевал украинец Артем Иванов, сообщает официальный сайт соревнований.

60 участников провели турнир в 7 туров по швейцарской системе, где украинец одержал 5 побед при 1 ничьей и 1 поражении - 11 очков. Единственную неудачу он потерпел в противостоянии с победителем соревнований Яном Грёенендийком. 2-е место на счету бразильца Аллана Силвы.

Кроме Иванова в турнире участвовали еще двое украинских шашистов. Дмитрий Мариненко занял 25-е место, а Иван Шовкопляс - 52-е.

В основном турнире Иванов также стал лучшим из представителей Украины и занял призовое 20-е место среди 141 участника. Еще один украинец Юрий Лагода занял в основном турнире 23-е место.