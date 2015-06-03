Ключевое противостояние финала КУ "Динамо" - "Шахтер": Андрей Ярмоленко vs Алекс Тейшейра

Лучшие качества и манеру игры Ярмоленко и Тейшейры знает, пожалуй, каждый, кто хотя бы немного интересуется украинским футболом, констатирует пресс-служба ФК "Динамо".

Киевский динамовец Андрей Ярмоленко в этом сезоне не стал лучшим бомбардиром своей команды. Андрей уступил на один гол Артему Кравцу. Зато Ярмоленко является лучшим игроком Премьер-лиги в завершившемся сезоне, по системе «гол+пас».

Он принял участие во всех 26-ти играх сезона, в 24-х со старта, проведя в игре 2,265 минут. За это время Ярмоленко забил 14 голов (три с пенальти) и отдал 11 результативных передач.

В Кубке Украины показатели Ярмоленко несколько скромнее. Он провел четыре матча (три в стартовом составе), в последнем из которых отметился одним голом и одной голевой передачей. Это и не удивительно, потому что до матчей последних стадий Кубка Андрей был больше сосредоточен на Премьер-лиге и Лиге Европы, а в кубковых матчах тренерский штаб «Динамо» прибегал к определенной ротации состава. Ярмоленко сыграл в одном матче стадии 1/8 финала, в одном матче четвертьфинальной стадии и двух полуфинальных.

В отличие от динамовца, Алекс Тейшейра принял участие сразу в шести матчах Кубка Украины, пять из которых начинал в стартовом составе. На счету Алекса 445 минут игрового времени и два гола. Правда, оба они пришлись на матч ранней стадии – 1/8 финала, в которой «Шахтер» разгромил (5:1) команду 1-й лиги – ФК «Полтава».

Тейшейра прошел со своей командой через все стадии – он сыграл в 1/16 финала, в двух матчах 1/8 финала, одном матче четвертьфинала и двух матчах полуфинала.

В отличие от Ярмоленко, Тейшейра, который действует на позиции полузащитника, стал лучшим бомбардиром не только в своей команде, но и среди всех команд Премьер-лиги. Он принял участие лишь в 22-х матчах (в 18-ти в стартовом составе), провел в игре сравнительно меньше времени – 1,772 минуты, но использовал это время очень эффективно, забив 17 голов (один с пенальти) и отдав четыре результативные передачи.

Тейшейра вместе с Эриком Бикфалви из луцкой «Волыни» делит второе место в рейтинге «гол+пас» чемпионата Украины, забив 17 голов и отдав четыре голевые передачи. При этом он провел на четыре игры меньше.

Для Ярмоленко нынешний сезон в Премьер-лиге и Кубке Украины является уже седьмым на высшем уровне. За предыдущие семь сезонов в национальном Кубке Ярмоленко провел 20 матчей, в которых забил 12 мячей. Дебютный сезон в Кубке (2008/2009) стал для Ярмоленко самым результативным – в трех матчах он отметился пятью голами.

Алекс Тейшейра проводит свой шестой сезон в Украине и пятый в национальном Кубке. За эти пять сезонов он принял участие в 24-х кубковых баталиях и забил 10 мячей. Самым результативным для Алекса является сезон 2012/2013, в котором он забил четыре гола в пяти матчах.

В прошлом сезоне Ярмоленко впервые в своей карьере стал победителем Кубка Украины. Тейшейра является трехкратным обладателем Кубка Украины, который покорилшся его команде в 2011, 2012 и 2013 годах.

Как сообщал УНИАН, 4 июня на столичном НСК "Олимпийский" состоится финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором сойдутся "Динамо" и "Шахтер". Игра начнется в 21.00.