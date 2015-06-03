Накануне финала КУ "Динамо" - "Шахтер": Ребров и Луческу дали прогнозы

Для наставников клубов Сергея Реброва и Мирчи Луческу предстоящий поединок станет пятым лицом к лицу, напоминает пресс-служба "Динамо".

Два из них заканчивались победами динамовцев, один команда проиграла и еще один свела вничью.

Понять и оценить готовность команд к решающей игре можно исходя из слов тренеров команд.

Сергей Ребров: "Мы просто должны сыграть в свою силу - вот и все. Считаю, что ко­манда заслужила право поставить в этом сезоне жирную точку. Конечно, наш тренер­ский штаб напомнит ребятам основные принципы игры соперника и укажет на то, за счет чего его можно победить.

Я требую от своих футболистов, чтобы они атаковали и оборонялись всей командой. Считаю, что в последних поединках с «оранжево-черными» нам это удавалось, а те голы, которые мы пропустили, стали след­ствием исключительно на­ших ошибок. Донецкий коллектив славится молниенос­ным выходом в атаку, поэтому нужно минимизировать количество неоправданных по­терь мяча. У «Шахтера» очень большой атакующий потенциал, в этом коллективе много быстрых исполнителей.

Поединок с «Шахтером» - особенный, и я уверен, что наши игроки настроятся на него по полной программе. Золотой дубль является очень серьезной мотиваци­ей для всех нас и наших болельщиков.

«Горняки» способны на многое. Также, впрочем, как и «Динамо». Мы очень хоро­шо знаем друг друга, поэтому уверен, что нас ждет увлека­тельнейший матч. Встреча двух сильнейших клубов Украины".

Мирча Луческу: "Если взять во внимание тяжелые условия, в которых мы работаем и играем, естественно, без полной самоотдачи футболистов за честь «Шахтера» сложно создать команду, которая будет добиваться хороших результатов.

«Динамо» выиграло чемпионат, но думаю, что «Шахтер» все равно остается более сильным, чем столичный клуб. Если в тех условиях, в которых мы находимся, мы имеем игровое преимущество над «Динамо» в первом матче и во втором, то, наверное, после пяти чемпионств кряду все желают видеть другого обладателя золотых медалей.

Мы проиграли чемпионат и скорее всего виноваты сами – уступили «Заре», будучи очень расслабленными и несобранными, потеряли очки с «Металлистом» и с донецким «Металлургом», когда везение было полностью на стороне этой команды.

Дуглас (Коста – прим.ред.) не собран, допускает много ошибок, непостоянен, к сожалению. Я его прекрасно понимаю. Весь год он больше думает не о чемпионате Украины, а о командах, которые им интересуются, в которые он, возможно, хотел бы перейти. Потому что качества Дугласа не обсуждаются: он очень быстрый, взрывной, с хорошим дриблингом, с хорошим ударом. Все игровые качества, присущие ему, – на высоком уровне. Естественно, он хочет выступать в другом, более сильном чемпионате. Наверное, пришло время. Посмотрим. А так не думаю, что для нас это большая проблема. За его спиной растут и Марлос, и Нем. Думаю, мы сможем его заменить, если будет нужно, и это не будет большой потерей".

Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Шахтер" состоится 4 июня на НСК "Олимпийский". Начало игры в 21.00.