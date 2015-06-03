Главным тренером "Реала" стал неудачник полуфинала Лиги Европы против "Днепра" Бенитес

Мадридский "Реал" объявил о подписании контракта с тренером Рафой Бенитесом, сообщает официальный сайт клуба.

Экс-наставник итальянского "Наполи", который проиграл днепропетровскому "Днепру" в полуфинале Лиги Европы, будет представлен сегодня днем (14.00 по киевскому времени) на стадионе "Сантьяго Бернабеу", где проводит свои домашние матчи "Реал".

По данным, которые приводят испанские СМИ, зарплата тренера составит 4 млн. евро в год.

Предыдущий наставник "Реала" Карло Анчелотти был отправлен в отставку 25 мая. В сезоне 2014/15 команда не выиграла ни одного трофея - 2-е место в чемпионате Испании, вылет в 1/8 финала Кубка Испании, вылет в полуфинале Лиги чемпионов.