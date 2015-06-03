Бразильский экс-футболист и тренер Зико может занять место главы ФИФА

Такое решение он принял после того, как стало известно, что нынешний глава ФИФА Йозеф Блаттер уходит в отставку. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

На своей странице в "Фейсбуке" 62-летний Зико (Артур Антуньеш Коимбра), тренирующий сейчас индийский футбольный клуб Гоа, написал, что не видит причин отказываться от такой попытки.

"Почему бы и нет. Вся моя жизнь связана с футболом, это моя страсть. К футболу я всегда относился серьезно и с уважением – и в Бразилии, и в других странах, где я бывал", - написал он, подчеркнув, что пока еще размышляет над этой идеей.

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Зико считается лучшим футболистом самого популярного бразильского клуба "Фламенко". Он принимал участие в трех чемпионатах мира. В 1990-е годы был министром спорта Бразилии.

Швейцарец Йозеф Блаттер из-за коррупционного скандала объявил об уходе с поста президента Международной федерации футбола (ФИФА) спустя четыре дня после переизбрания на пятый срок.