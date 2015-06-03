Бразильский экс-футболист и тренер Зико может занять место главы ФИФА
Знаменитый бывший бразильский футболист Зико намерен побороться за место главы Международной федерации футбола.
Такое решение он принял после того, как стало известно, что нынешний глава ФИФА Йозеф Блаттер уходит в отставку. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
На своей странице в "Фейсбуке" 62-летний Зико (Артур Антуньеш Коимбра), тренирующий сейчас индийский футбольный клуб Гоа, написал, что не видит причин отказываться от такой попытки.
"Почему бы и нет. Вся моя жизнь связана с футболом, это моя страсть. К футболу я всегда относился серьезно и с уважением – и в Бразилии, и в других странах, где я бывал", - написал он, подчеркнув, что пока еще размышляет над этой идеей.
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Зико считается лучшим футболистом самого популярного бразильского клуба "Фламенко". Он принимал участие в трех чемпионатах мира. В 1990-е годы был министром спорта Бразилии.
Швейцарец Йозеф Блаттер из-за коррупционного скандала объявил об уходе с поста президента Международной федерации футбола (ФИФА) спустя четыре дня после переизбрания на пятый срок.