США хотят заполучить показания против Блаттера от обвиняемых в коррупции чиновников ФИФА - СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Как отмечает издание, "сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что он (Блаттер) оказался в центре федерального расследования по обвинениям в коррупции".

В частности, против Блаттера хотят завести дело, пытаясь добиться сотрудничества от некоторых из чиновников ФИФА, обвиняемых в коррупции.

Читайте также"Интерпол" объявил в розыск двух бывших сотрудников ФИФА "Блаттер в течение нескольких дней пытался отстраниться от происходящего, однако некоторые официальные лица США на условиях анонимности заявили, что надеются завести против него дело, добившись сотрудничества некоторых из чиновников ФИФА, которым были предъявлены обвинения, и заняться высшими эшелонами организации", - говорится в материале газеты.

Читайте такжеПорошенко о Блаттере: Его отставка дает надежду на отмену коррупционных решений ФИФАРанее УНИАН сообщал, что швейцарец Йозеф Блаттер объявил об уходе с поста президента Международной федерации футбола (ФИФА) спустя четыре дня после переизбрания на пятый срок.