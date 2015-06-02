"Интерпол" объявил в розыск двух бывших сотрудников ФИФА

Двое бывших сотрудников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) - бывший вице-президент организации Джек Уорнер и бывший глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Николас Леос - объявлены в розыск "Интерполом".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт организации.

Ранее сообщалось, что 27 мая суд США вынес официальное обвинение в отношении девяти чиновников ФИФА и пяти руководителей компаний, связанных с деятельностью организации по подозрению в коррупции и отмывании денег, среди которых значатся имена Леоса и Уорнера. В Цюрихе были задержаны семь высокопоставленных чиновников ФИФА. Задержания проходили накануне конгресса ФИФА, в ходе которого 29 мая президент организации Йозеф Блаттер был переизбран на пятый срок.

Во вторник Йозеф Блаттер объявил, что подаст в отставку с поста президента ФИФА на экстренном конгрессе организации, который пройдет в период с декабря 2015 года по март 2016-го.