"Интерпол" объявил в розыск двух бывших сотрудников ФИФА
Экс-вице-президент ФИФА Джек Уорнер и бывший глава Южноамериканской конфедерации футбола Николас Леос объявлены в розыск "Интерполом".
Двое бывших сотрудников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) - бывший вице-президент организации Джек Уорнер и бывший глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Николас Леос - объявлены в розыск "Интерполом".
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт организации.
Ранее сообщалось, что 27 мая суд США вынес официальное обвинение в отношении девяти чиновников ФИФА и пяти руководителей компаний, связанных с деятельностью организации по подозрению в коррупции и отмывании денег, среди которых значатся имена Леоса и Уорнера. В Цюрихе были задержаны семь высокопоставленных чиновников ФИФА. Задержания проходили накануне конгресса ФИФА, в ходе которого 29 мая президент организации Йозеф Блаттер был переизбран на пятый срок.
Во вторник Йозеф Блаттер объявил, что подаст в отставку с поста президента ФИФА на экстренном конгрессе организации, который пройдет в период с декабря 2015 года по март 2016-го.