В ФИФА планируют избрать нового президента не раньше декабря

Как заявил глава комитета независимого аудита ФИФА Доменико Скала, по плану следующий конгресс организации должен был состояться в следующем мае, однако в связи с выборами президента его могут перенести на более ранний срок, сообщает Русская служба ВВС.

При этом Скала пояснил, что провести конгресс существенно раньше все равно не получится, поскольку правила ФИФА обязывают организацию рассылать уведомления о внеплановых мероприятиях за четыре месяца.

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Кроме того, по мнению представителя ФИФА, еще некоторое время займет выдвижение кандидатов и подготовка ими собственных программ развития организации. В связи с этим конгресс стоит ожидать с декабря нынешнего года по март следующего.

Как сообщал УНИАН, президент ФИФА Зепп Блаттер, переизбранный в прошлую пятницу на новый срок,во вторник сообщил о решении уйти в отставку на фоне коррупционного скандала в организации.