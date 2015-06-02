Блаттер объявил об уходе с поста президента ФИФА

Об этом решении Блаттер объявил на экстренной пресс-конференции во вторник.

"Я ценю ФИФА больше всего и стараюсь делать лучшее для футбола и организации. Я решил, что нужно продолжать выбираться. Выборы закончились, но вызовы не закончились. ФИФА нужна реструктуризация, делегаты ФИФА дали мне мандат. Но он не поддерживается другими членами ФИФА, клубами. Поэтому я прошу созвать специальный конгресс как можно скорее, чтобы выбрать моего последователя", — цитирует Блаттера РИА Новости.

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Как сообщал УНИАН, 27 мая, перед началом конгресса ФИФА, в Швейцарии по подозрению в коррупции были задержаны семеро высокопоставленных функционеров организации, среди них - вице-президенты Джеффри Уэбб и Еухенио Фигередо. После этого разгорелся конфликт, в ходе которого руководство УЕФА выступило против Блаттера. Руководитель европейской организации Мишель Платини призвал Блаттера уйти из ФИФА и пригрозил бойкотом соревнований под эгидой ФИФА со стороны европейских команд. Впрочем, Блаттеру удалось в пятый раз подряд победить на выборах президента ФИФА.