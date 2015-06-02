Коррупция в ФИФА: Европа планирует провести "альтернативный ЧМ-2018", вместо российского - The Independent

В статье «Коррупция в ФИФА: Европа планирует провести «альтернативный ЧМ-2018», вместо российского», опубликованной на сайте газеты The Independent, Сэм Уоллес пишет о том, что футбольные нации Европы встретятся в пятницу, чтобы обсудить крайний вариант отделения от ФИФА и проведения отдельного Чемпионата мира в 2018 году, в попытке заставить Зеппа Блаттера отказаться от президентства в органе управления мировой игры.

План бойкотировать турнир, который должен быть проведен в России – о котором газете The Independent рассказал ведущий чиновник УЕФА – подразумевает, что европейские команды и некоторые приглашенные южноамериканские страны откажутся от официального турнира, подорвав его в глазах болельщиков и спонсоров.

Это отголоски переизбрания Блаттера на пост главы ФИФА в пятницу. Прошлым вечером, судья в Парагвае поместил под домашний арест Николя Леоса, 86 лет, бывшего главу Южноамериканской конфедерации футбола. Он является одним из обвиняемых должностных лиц ФИФА и был обвинен в том, что просил дворянское звание в обмен на поддержку заявки Англии на проведение чемпионата мира 2018 года.

Председатель ФА Грег Дайк рассказал Channel 4 News, что не было никакой уверенности в том, что Кубок мира 2022 пройдет в Катаре, и что Блаттер был «потрясен», что треть стран проголосовали против него.

Отделение Европы в любом виде нанесет огромный удар по президенту ФИФА. Аллан Хансен, 66, датский детектив в отставке, который входит в состав исполнительного комитета УЕФА, заявил, что бойкот финала Чемпионата мира 2018 года и создание турнира-конкурента – это единственный способ реформировать поврежденный скандалом футбольный орган управления.

План Хансена: вместо того, чтобы участвовать в турнире в 2018 году, нации УЕФА выйдут из ФИФА и сыграют в других европейских чемпионатах, пригласив некоторые из самых больших южноамериканских наций к соревнованию.

В прошлую пятницу в Цюрихе до выборов ФИФА состоялось предварительное заседание, где Хансен сделал предложение 54-м нациям УЕФА. Следующее совещание состоится в Берлине в пятницу, до финала Лиги чемпионов.

Остается верить в то, что Блаттер не сможет выдержать массовый бойкот ведущих европейских стран, и с точки зрения престижа турнира и влияния, которое будет оказано на телевизионные и коммерческие права, которые помогают ФИФА зарабатывать около £ 3 млрд от каждого финала Кубка мира. Окончательное решение о бойкоте будет принято на конференции УЕФА на Мальте 17 сентября.

Хансен назвал бойкот и турнир-конкурент «самым радикальным вариантом».

Он сказал: «Я в этом мире уже 20 лет. Я действительно выступаю за справедливый и демократический процесс. Я должен понять, что это не возможно, потому что существует так много ассоциаций, которые не хотят меняться. Это случай старой пословицы, «можно привести лошадь к воде, но нельзя заставить ее пить».

«Если мы [УЕФА] отделимся и начнем свой бизнес, я уверен, что те страны, которые не хотят меняться, поймут, что они не могут без Европы. Я знаю, что это не демократично, но если в будущем мы хотим ту ФИФА, которой мы знаем ее сегодня [глобальной организацией], то мы должны совершить некоторые радикальные поступки».

По оценкам, в пятницу около 10-15 наций УЕФА проигнорировали предварительное соглашение конфедерации голосовать за соперника Блаттера, принца Иордании Али. Испания и Франция были в числе европейских стран, которые проголосовали за Блаттера. Это представляет собой серьезную проблему для реформы европейских наций, в том числе, английской ФА, во главе с Грегом Дайком, который хотел бы свергнуть 79-летнего президента ФИФА.

Между тем, правительство и Футбольная ассоциация (ФА) договорились не исключать любые варианты в борьбе с предполагаемой коррупцией в ФИФА.

Джон Виттингдейл, новый министр культуры, сказал, что он говорил с Дайком, и они согласились сохранить все варианты в попытке положить конец «культуре откатов и коррупции, которая рискует испортить международный футбол для целого поколения». Он заверил депутатов, что правительство сделает все, что в его силах, чтобы добиться перемен.

Хансен провел 17 лет в исполнительном комитете Датской футбольной ассоциации (DBU), из них 12 – в качестве президента, и служил шесть лет в исполкоме УЕФА. Как детектив в датской национальной полиции он вел расследования убийств и незаконного оборота наркотиков, а также преступлений белых воротничков. В ФИФА он служил в комиссии по аудиту и контролю, которая, как он считает, создала шаблон для будущей хорошей практики, но нуждается в сильном лидере для его реализации.

Хансен заявил: «Мы должны сказать [европейским странам], думаете ли вы, что мы сможем что-то изменить в ФИФА, если мы останемся точно такими же? Если мы сможем убедить их [в преимуществах бойкота], у нас есть шанс. [Для Fifa] речь идет о культурном фоне. Когда вы путешествуете по всему миру, у некоторых стран различный подход к тому, что правильно, а что неправильно. Теперь мы составили этический кодекс для ФИФА».

«У нас так много хороших реформ в ФИФА. У нас есть основа, если мы хотим создать новую, сильную ФИФА. Нам нужен сильный лидер, чтобы помочь внедрить и реализовать эти новые реформы и стандарты».

«Я был частью этого процесса реформ. Я знаю, у нас есть хороший набор основ. Я смотрю на скандал в МОК [Международном олимпийском комитете] в Солт-Лейк-Сити. Нам нужен сильный человек, как Жак Рогге, который мог бы сказать общественности и средствам массовой информации, что сейчас ФИФА будут надежной.

«Это будет сложный процесс. Если у нас будет совместное соглашение в Европе, я верю, мы сможем изменить ФИФА».

Вчера вечером, независимый директор ФА Хизер Ребеттс объявила, что она уходит из ФИФА, подав в отставку из антидискриминационной целевой рабочей группы организации. Она сказала, что «недопустимо», что так мало было сделано, чтобы изменить ФИФА, и прошлая неделя была «катастрофической» для ее репутации.

Варианты ФА: Что можно сделать?

1. Независимый бойкот финала Чемпионата мира. Вряд ли повлияет на кого-нибудь, кроме ФА. Исключен председателем Грегом Дайком, который уже заявил, что протест одной ассоциации против ФИФА будет бесполезным.

2. Принять участие в бойкоте финала Чемпионата мира, организованного европейским блоком, в надежде, что это заставит Блаттера уйти в отставку. Переговоры в пятницу по предложениям датского члена исполнительного комитета УЕФА Аллана Хансена. Будут завершены в сентябре.

3. Ничего не делать. В прошлом бойкот Чемпионата мира расценили, как слишком радикальный. Даже после унижения Англии во время голосования за проведение чемпионата в 2018 году, настроение в ФА направлено на «построение мостов» с ФИФА. Которые политически больше неприемлемы внутри или за пределами организации.