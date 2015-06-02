Молодежная сборная Украины вышла в финал Кубка Лобановского

На столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился полуфинальный матч Мемориала Валерия Лобановского, в котором сборная Украины принимала команду Молдовы и выиграла у соперника со счетом 5:0, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Матч проходил при полном преимуществе хозяев поля, которые уже на 11-й минуте игры открыли счет. Штрафной удар с 23-х метров в исполнении полузащитника украинской "молодежки" Андрея Близниченко оказался точным - 1:0. На 33-й минуте атака сборной Украины вторым темпом закончилась неожиданным для защитников пасом Близниченко на форварда Дениса Безбородько, который с правого края штрафной попал в верхний угол ворот - 2:0.

В начале второго тайма, на 48-й минуте, вратарь сборной Молдовы Даниэль Влас неуверенно сыграл на выходе, прерывая подачу с левого фланга, и Иван Петряк головой забил третий гол. На 51-й минуте Дмитрий Мишнев реализуя пенальти не оставил никаких шансов голкиперу сборной Молдовы. А на 59-й минуте Богдан Мышенко в штрафной обыграл защитника и нанес удар - мяч от стойки влетел в сетку, 5:0.

В другом полуфинале сборная Словении победила команду Греции со счетом 3:0.

Финальный матч турнира - Украина против Словении - состоится завтра, 3 июня, на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского. Начало игры в 17.00.