Порошенко поручил правительству решить вопрос проведения Евробаскета-2017 в Украине
17:03, 02 июня 2015Спорт
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Президент Украины Петр Порошенко письмом от 27 мая 2015 года поручил Премьер-министру Украины Арсению Яценюку срочно проработать вопрос относительно проведения Евробаскета-2017 в Украине.
Евробаскет состоится в Украине в 2017-м году / fibaeurope.com
Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.
В 2011-м году Украина получила право проведения Евробаскета-2015. Однако, 13 июня 2014 года Совет ФИБА Европа решила перенести Евробаскет 2015 из Украины. Решение было принято после тщательного рассмотрения текущей политической ситуации и с учетом безопасности в Украине.
Совет ФИБА-Европа принял к сведению усилия, предпринятые Федерацией баскетбола Украины и гигантские шаги страны в последние годы, в том числе 6-е место на Евробаскете 2013 и чемпионате мира 2014 года. В этой связи Совет заявил о своей готовности помочь ФБУ в ее усилиях по популяризации баскетбола и предоставил Украине приоритетное право на проведение Евробаскета-2017.
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