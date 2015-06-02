Порошенко поручил правительству решить вопрос проведения Евробаскета-2017 в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В 2011-м году Украина получила право проведения Евробаскета-2015. Однако, 13 июня 2014 года Совет ФИБА Европа решила перенести Евробаскет 2015 из Украины. Решение было принято после тщательного рассмотрения текущей политической ситуации и с учетом безопасности в Украине.

Совет ФИБА-Европа принял к сведению усилия, предпринятые Федерацией баскетбола Украины и гигантские шаги страны в последние годы, в том числе 6-е место на Евробаскете 2013 и чемпионате мира 2014 года. В этой связи Совет заявил о своей готовности помочь ФБУ в ее усилиях по популяризации баскетбола и предоставил Украине приоритетное право на проведение Евробаскета-2017.