Свитолина проиграла в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису

Матч завершился со счетом 3:6, 2:6, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка, занимающая ныне 21-е место в мировом рейтинге, противостояла входящей в 10-ку сильнейших сербке. Тем не менее, удачное выступление в предыдущих четырех матчах в Париже, давало повод надеяться на борьбу и определенные шансы в сегодняшнем матче.

Однако, сербка имела полное преимущество по ходу игры, отдав сопернице лишь 5 геймов - три в первой партии и два во второй. Матч продлился чуть более часа.

В полуфинале Иванович сыграет с победительницей матча Габриэла Мугуруза (Испания) - Люси Сафарова (Словакия).

Как сообщал УНИАН, ранее, еще по итогам 2-го круга соревнований, из борьбы на турнире в Париже выбыли Леся Цуренко, Александр Долгополов, Илья Марченко и Сергей Стаховский.

Открытый чемпионат Франции является одним из четырех турниров серии "Большого шлема" - самых престижных соревнований в мире тенниса. Кроме этого соревнования в серию также входят открытые чемпионаты Австралии и США и самый популярный в мире - Уимблдонский турнир. В 2015-м году турнир в Париже на кортах "Ролан Гаррос" проходит с 24 мая по 7 июня.