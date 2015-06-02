Джеттер больше не будет играть за сборную Украины по баскетболу

Американский защитник Юджин "Пух" Джеттер больше не будет выступать в составе сборной Украины по баскетболу. Об этом игрок, выступающий ныне во французском "Лиможе", заявил изданию L`equipe.

"Если бы Евробаскет состоялся в Украине, я наверняка принял бы в нем участие. Но сегодня ситуация слишком сложная. Это грустный конец, но, тем не менее, сделав выбор в пользу Украины, я получил уникальный опыт выступлений за страну. Это одна из самых приятных вещей, происходивших в моей карьере", - признался Джетер.

Напомним, что игрока привлек для выступлений за сборную Украины экс-президент Федерации баскетбола страны Александр Волков. Он же пригласил на должность тренера в команду американского специалиста Майка Фрателло.

28 мая в Киеве состоялась очередная отчетно-выборная Конференция Федерации баскетбола Украины, по итогам которой пост президента ФБУ занял Михаил Бродский. Одним из первых его решений стало увольнение с поста главного тренера национальной сборной команды Майка Фрателло.

В декабре 2011 года Украина получила право провести Евробаскет-2015, однако, в июне 2014-го года турнир был перенесен из-за сложной экономической ситуации и войны на востоке страны. Вместе с тем, Украине было предоставлено право провести следующий Евробаскет-2017.