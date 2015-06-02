"Динамо" и "Шахтер" презентовали ролики к финалу Кубка Украины

Команды ведут подготовку к финалу со всех сторон.

Участники финала Кубка Украины по футболу - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" опубликовали проморолики к заключительному матчу сезона 2014/15. Так, киевское "Динамо" вспомнило четыре предыдущих победных финала против "Шахтера" в рамках второго по значимости внутриукраинского турнира. В свою очередь, "Шахтер" напоминает своим болельщикам Топ-5 голов в финалах КУ, где, среди прочих есть и мячи в ворота "Динамо". Как сообщал УНИАН, финальный матч Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер" состоится 4 июня на главной арене страны - НСК "Олимпийский".

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