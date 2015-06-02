Лучшим спортсменом мая в Украине признан каноист Янчук

Личный наставник каноиста Николай Мацапура стал лучшим тренером месяца, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

На чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который прошел в чешском Рачице, Дмитрий Янчук продемонстрировал отличный результат, вернувшись домой с полным комплектом наград.

В дуэте с Тарасом Мищуком в гребле на каноэ-двойках на дистанции 1000 м Янчук завоевал медаль высшей пробы. Это «золото» стало наивысшим достижением украинских спортсменов в олимпийских видах программы в мае.

На дистанции 500 м. этот же дуэт пополнил копилку украинской сборной «серебром».

В гребле на каноэ-четверок на 1000 м украинская команда в составе того же Дмитрия Янчука и Эльнура Ахадова, а также Дениса Коваленко и Эдуарда Шеметило завоевала бронзовую медаль.

Для Дмитрия Янчука это первое высокое признание Национального олимпийского комитета Украины.