Главным арбитром финала Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер" назначен Можаровский

Арбитром финального матча между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером», который пройдет 4-го июня, назначен 38-летний львовянин Юрий Можаровский, сообщает пресс-служба ФФУ.

Помогать арбитру будут ассистенты − Александр Войтюк (Запорожье) и Сергей Беккер (Харьков). Четвертый арбитр – Юрий Мосейчук (Черновцы). Наблюдатель арбитража – Владимир Петров (Харьков). Делегат матча – Александр Тюрин (Харьков).

Юрий Можаровский − арбитр ФИФА с 2011 года. Работает на матчах Премьер-лиги с 2007-го года. Отметим, что львовянин был арбитром и прошлогоднего финального матча национального Кубка, в котором киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтер» со счетом 2:1.