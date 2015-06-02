Главным арбитром финала Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер" назначен Можаровский
14:47, 02 июня 2015Спорт
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Комитет арбитров Федерации футбола Украины назначил официальных лиц на финальный матч розыгрыша Кубка Украины сезона 2014/2015 годов.
Юрий Можаровский будет обслуживать матч "Динамо" - "Шахтер" / footboom.com
Арбитром финального матча между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером», который пройдет 4-го июня, назначен 38-летний львовянин Юрий Можаровский, сообщает пресс-служба ФФУ.
Помогать арбитру будут ассистенты − Александр Войтюк (Запорожье) и Сергей Беккер (Харьков). Четвертый арбитр – Юрий Мосейчук (Черновцы). Наблюдатель арбитража – Владимир Петров (Харьков). Делегат матча – Александр Тюрин (Харьков).
Юрий Можаровский − арбитр ФИФА с 2011 года. Работает на матчах Премьер-лиги с 2007-го года. Отметим, что львовянин был арбитром и прошлогоднего финального матча национального Кубка, в котором киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтер» со счетом 2:1.
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